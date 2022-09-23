В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
17 минут назад

В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена

Lenta.ru

Чтобы спасти США от разорительных инициатив американского президента Джо Байдена, Конгрессу необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона. Об этом написала член палаты представителей Соединенных Штатов Кэт Кэммак в статье для Newsweek.

В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве примера конгрессвумен привела штат Флорида, где еще в 2010 году приняли закон, который дает право местным властям отклонять инициативу Вашингтона, исполнение которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет. Республиканцам в Конгрессе необходимо добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы «обуздать» Байдена, призывает Кэммак.

Провальная политика Байдена оказывает огромное влияние на доходы граждан: растут цены на продукты, коммунальные платежи на повседневную жизнь в целом, заключила политик.

Ранее член экономического совета Белого дома Джаред Бернштайн заявил, что американским властям следует много работать из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции.

В мире,Джозеф Байден,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители