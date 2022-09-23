В Конгрессе США призвали ограничить власть Байдена

Чтобы спасти США от разорительных инициатив американского президента Джо Байдена , Конгрессу необходимо принять закон, ограничивающий власть Вашингтона. Об этом написала член палаты представителей Соединенных Штатов Кэт Кэммак в статье для Newsweek .

В качестве примера конгрессвумен привела штат Флорида, где еще в 2010 году приняли закон, который дает право местным властям отклонять инициативу Вашингтона, исполнение которой превысит один миллион долларов в сумме за пять лет. Республиканцам в Конгрессе необходимо добиться принятия аналогичного закона на федеральном уровне, чтобы «обуздать» Байдена, призывает Кэммак.