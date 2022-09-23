Дуда напомнил России о "кнопках, запускающих ядерные ракеты"

"Если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя лишь обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, Россия может ожидать на ответ", - сказал Дуда.