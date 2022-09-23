Дуда напомнил России о "кнопках, запускающих ядерные ракеты"

США могут применить тактическое ядерное оружие против России, если в Кремле пойдут на такой шаг в отношении Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в Нью-Йорке, где он примет участие в Генассамблее ООН. Его слова приводит Polsat News.
"Соединенные Штаты являются большим ядерным государством, крупнейшим военным государством в мире, и то, что Соединенные Штаты воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также представляет угрозу для России", - отметил Анджей Дуда.
Политик напомнил, что "в США также есть кнопки, запускающие ядерные ракеты".
"Если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерного оружия и сегодня защищающего свою территорию, используя лишь обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, Россия может ожидать на ответ", - сказал Дуда.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша находится "накануне грандиозного шухера" в преддверии выборов. Политик считает, что польские граждане отвергнут политику, которую сейчас проводит администрация президента Анджея Дуды.