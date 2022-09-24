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11 часов назад

В Херсонской области начался второй день голосования

ТАССиещё 14

ХЕРСОН, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии в Херсонской области выехали по маршрутам, второй день голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией начался вовремя, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79%
Фото: ТАССТАСС

"Второй день голосования в Херсонской области начался вовремя. В 8 утра по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий. Силовая поддержка у нас в достаточной степени", - сказала Захарова.

Избирательная комиссия Херсонской области во второй день голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией ожидает такую же массовую явку, как в пятницу, когда проголосовали 11,31% избирателей.

По словам Захаровой, более 11,3 тыс. жителей области, находящихся в регионах РФ, проголосовали на референдуме, нарушений не зафиксировано. "По состоянию на сегодня, на территории РФ, в зарубежных участковых избирательных комиссиях проголосовали 11 тыс. 340 жителей Херсонской области. Жалоб на нарушения не поступало", - сказала Захарова.

Голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав РФ в качестве субъектов началось в 08:00 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Оно продлится по 27 сентября включительно. При этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

В мире,Марина Захарова,
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