Явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 31,79%

ХЕРСОН, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии в Херсонской области выехали по маршрутам, второй день голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией начался вовремя, сообщила журналистам в субботу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Фото: ТАСС ТАСС

"Второй день голосования в Херсонской области начался вовремя. В 8 утра по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий. Силовая поддержка у нас в достаточной степени", - сказала Захарова.

Избирательная комиссия Херсонской области во второй день голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией ожидает такую же массовую явку, как в пятницу, когда проголосовали 11,31% избирателей.

По словам Захаровой, более 11,3 тыс. жителей области, находящихся в регионах РФ, проголосовали на референдуме, нарушений не зафиксировано. "По состоянию на сегодня, на территории РФ, в зарубежных участковых избирательных комиссиях проголосовали 11 тыс. 340 жителей Херсонской области. Жалоб на нарушения не поступало", - сказала Захарова.