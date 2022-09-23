В Финляндии обсуждают предоставление убежища призывникам из России

Часть депутатов парламента Финляндии считают возможным предоставить убежища гражданам России призывного возраста после объявления там частичной мобилизацией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Сообщается, что предложение об убежище уже поддержали как депутаты от правящих партий, так и оппозиционеры.

Так, депутат от Социал-демократической партии Эркки Туомиойя сказал, что "морально неприемлемо" отказывать россиянам в праве на убежище. Аналогичной точки зрения придерживается и представитель правоцентристской "Национальной коалиции" Элина Валтонен, добавив, что слишком большой приток из соседней страны будет угрожать нацбезопасности.

Предполагается, что россияне сначала должны будут попасть в Финляндию каким-либо образом. Также пока не разработано никаких конкретных мер, а прошения об убежище сейчас рассматриваются в индивидуальном порядке. Однако у упомянутого предложения есть и весьма влиятельные противники.

Например, председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо назвал предоставление убежища бегущим от мобилизации россиянам плохой идеей. Суть его рассуждений в том, что подавляющее большинство россиян поддерживали семь месяцев военную операцию "с дивана", а сами не готовы в ней погибнуть или отправить туда своих детей. Он уверен, что граждане РФ не изменят свое мнение, находясь в безопасности в Финляндии.