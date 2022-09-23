СМИ: Эрдоган лично запустит авиасообщение между Россией и Северным Кипром

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обсуждении со своим российским коллегой Владимиром Путиным запуска авиарейсов из России на Северный Кипр. Ожидается, что турецкий лидер лично запустит авиасообщение, пишет со ссылкой на источники турецкое издание Yeni Şafak.

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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами после вооруженного конфликта. В 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признает только Турция. Накануне Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что затронул вопрос Северного Кипра во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и выразил надежду, что будет запущено прямое авиасообщение между ТРСК и Россией, что поможет туристической отрасли.

Ожидается, что авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье начнутся в ноябре и будут ежедневными, отмечает Yeni Şafak.

По данным издания, премьер-министр ТРСК Унал Устель, министр туризма Фикри Атаоглу и министр транспорта Эрхан Арыкли приложили все усилия для этого. Лично запустит авиасообщение между Россией и Северным Кипром Реджеп Тайип Эрдоган. Его ждут на первом рейсе.