Лукашенко высказался о мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг появившиеся ранее сведения о готовящейся в республике мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье», - заявил Лукашенко.
Напомним, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович также сообщал, что в республике нет нужды для мобилизации, так как белорусы готовы дать отпор силовым блоком «составом мирного времени».
Ранее Лукашенко заявил, что республика выполнит свои союзнические обязательства перед Россией. По его словам, в нынешних условиях «ни в коем случае нельзя сводить глаз с белорусско-украинской границы».