Пашинян назвал условие заключения мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

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«Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не только теоретически, но конкретно, я имею в виду территориальную целостность нашей международно-признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тысяч квадратных километров, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что если Баку не согласится признать целостность Армении, то в будущем начнет снова предъявлять претензии на территории под предлогом демаркации границ. Пашинян также заверил, что Ереван готов открыть дороги для Азербайджана в рамках своего законодательства.

Напомним, что 12 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы (ВС) Армении в масштабной диверсии на границе двух стран. Военнослужащие Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами.