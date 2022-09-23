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56 минут назад

Пашинян назвал условие для мирного соглашения с Азербайджаном

Никита Бородкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов подписать мирный договор с Азербайджаном при условии взаимного признания территориальной целостности. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян назвал условие заключения мирного договора с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы Азербайджан признал территориальную целостность Армении не только теоретически, но конкретно, я имею в виду территориальную целостность нашей международно-признанной территории, площадь которой составляет 29,8 тысяч квадратных километров, то это будет означать, что мы сможем подписать мирное соглашение», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что если Баку не согласится признать целостность Армении, то в будущем начнет снова предъявлять претензии на территории под предлогом демаркации границ. Пашинян также заверил, что Ереван готов открыть дороги для Азербайджана в рамках своего законодательства.

Напомним, что 12 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы (ВС) Армении в масштабной диверсии на границе двух стран. Военнослужащие Азербайджана предприняли «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии», что привело к боевому столкновению между странами.

Ранее Пашинян заявлял, что вероятность новой агрессии со стороны Азербайджана высока. Он обвинил Баку в нарушении ранее заключенного режима прекращения огня.

В мире,Никол Пашинян,
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