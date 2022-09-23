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1 час назад

Блинкен сообщил о смерти своего отца

ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его отец Дональд Блинкен, бывший американский посол в Венгрии, вдохновивший его работать дипломатом, умер.

Блинкен сообщил о трагедии в своей семье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Моя семья потеряла родителя и деда, источник любви и вдохновения - моего отца Дональда Блинкена", - написал дипломат в своем личном аккаунте в Twitter в пятницу.

Он указал, что Дональд Блинкен служил в военно-воздушном корпусе армии США, был послом США, президентом Фонда Марка Ротко и председателем Университета штата Нью-Йорк.

"Отец вдохновил меня на государственную службу. Он жил порядочно, скромно и достойно. Он любил свою жену Веру и свою семью. Он выстроил прекрасную жизнь и подарил мне эту прекрасную жизнь", - отметил госсекретарь США.

По данным агентства Associated Press, отцу Блинкена было 96 лет. Представитель Госдепартамента, с которым побеседовало агентство, отметил, что Дональд Блинкен "тихо скончался" в своем доме на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.

Как пишет агентство, госсекретарь США вечером в четверг не принял участие в ряде мероприятий в рамках Генассамблеи ООН из-за ухудшения состояния здоровья его отца. Его рабочий график на пятницу будет "скорректирован с учетом семейных обстоятельств", добавил неназванный дипломат.

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