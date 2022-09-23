На Камчатке, на территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев открылись участки для голосования на референдуме по воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщает ТАСС.

Они будут работать до 27 сентября». Также специалисты избиркома будут работать на выездах. На Чукотке избирательные участки откроются 27 сентября в четырех муниципальных районах округа, в настоящий момент проводится выездное голосование.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.