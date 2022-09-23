В США заявили о тупике в переговорах с Ираном

Переговорный процесс о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана зашли в тупик, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

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Как заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента Соединенных Штатов, Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к договору из-за того, что Иран продолжает наставать на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах. Как отметил собеседник агентства, на Генассамблее ООН, в которой принимает участие президент республики Эбрахим Раиси, ничего не предвещает о готовности Ирана изменить свою позицию.

Дипломат утверждает, что иранские власти обратились к участникам переговоров из США и Европы с просьбой убедить агентство по атомной энергии в необходимости прекратить расследование.