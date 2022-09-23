Макрон предупредил о "финальном предложении" Ирану по ядерной сделке

Предложение ЕС относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является окончательным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CNN, которое было показано в четверг.

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"Я считаю, что сделка достижима. Мы знаем, что нам необходимо заключить это соглашение, но мы должны дать понять, что это окончательное предложение", - указал он. По словам французского лидера, "это может быть разумное и позитивное соглашение для Ирана, если они согласятся в прогрессивном ключе нормализовать ситуацию".

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Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что подвижек в переговорах о возможности восстановления СВПД на неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не ожидается. По его словам, проект финальных договоренностей "остается на столе". "Я не вижу решения, которое было бы лучше предложенного нами", - указал он. Ранее он отмечал, что переговоры с Ираном по ядерной сделке находятся в тупике.

7 сентября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС заинтересован в восстановлении СВПД по иранской ядерной программе, несмотря на трудности, которые возникли в процессе обсуждения проекта финального соглашения, предложенного Боррелем.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.