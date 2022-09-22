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44 минуты назад

Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена

Елена Прошина

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент США Джо Байден и другие чиновники страны делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, что подрывает единство Америки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Болтовня Байдена о Тайване ослабляет нас. Он говорит одно, а затем неоднократно позволяет Белому дому противоречить себе», – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что в непоследовательности нет ничего хорошего для США.

Ранее в Джо Байден заявил, что власти США намерены защищать и продвигать демократию как внутри своей страны, так и по всему миру, поскольку это величайший инструмент решения современных вызовов.

В мире,Джозеф Байден,ЦРУ,
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