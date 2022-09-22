Экс-глава ЦРУ рассказал об ошибке Байдена

Экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент США Джо Байден и другие чиновники страны делают противоречащие друг другу заявления о Тайване, что подрывает единство Америки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Болтовня Байдена о Тайване ослабляет нас. Он говорит одно, а затем неоднократно позволяет Белому дому противоречить себе», – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что в непоследовательности нет ничего хорошего для США.