Вучич предрек большой мировой конфликт

«У нас будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой», – сказал Вучич на полях Генеральной ассамблеи ООН.