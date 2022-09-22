Вучич предрек большой мировой конфликт

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в мире идет к очень большому конфликту. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой», – сказал Вучич на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Он также добавил, что геополитическая ситуация «идет в канаву», и мы станем свидетелями «большого, большого, большого мирового конфликта».