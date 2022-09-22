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1 час назад

Вучич предрек большой мировой конфликт

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в мире идет к очень большому конфликту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич предрек большой мировой конфликт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас будут больше пенсии, зарплаты, намного выше роста инфляции, значительно больший МРОТ, это хорошие новости. Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет, не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее. Когда я вам говорил это сто раз, называли меня "королевой драмы", сумасшедшим, а в итоге это все оказалось правдой», – сказал Вучич на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Он также добавил, что геополитическая ситуация «идет в канаву», и мы станем свидетелями «большого, большого, большого мирового конфликта».

Ранее Александр Вучич заявил о двойных стандартах членов ООН в подходе к Украине и Сербии.

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