Премьер Эстонии призвала готовиться к проблемам с энергией

Жителям Эстонии следует подготовиться к возможным проблемам с электроснабжением в случае внезапного отключения Россией прибалтийских стран от своей энергосистемы, предупредила премьер-министр Кая Каллас. Об этом пишет РИА «Новости».
Каллас пояснила, что страна на протяжении нескольких лет готовилась к «экстренной десинхронизации от российской электросистемы».
Необходимо понимать, что сложности с электроснабжением все же могут возникнуть, уточнила премьер. Поэтому к возможному отключению электричества нужно заранее подготовиться как физическим, так и юридическим лицам - госкомпаниями и частным фирмам.
Напомним, что в 2018 году Еврокомиссия, Польша и государства Балтии подписали договор о синхронизации электросетей прибалтийских республик с сетями Европы. Окончательный выход из энергокольца с Россией был намечен на 2025 год.