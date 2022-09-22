Чехия отказала россиянам в гуманитарных визах

Прага не планирует выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые намереваются укрыться от объявленной в России мобилизации на территории Чехии, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Ян Липавский. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Чешское телевидение.
Липавский пояснил, что стремление россиян сбежать от обязанностей, возложенных на них руководством их страны, не соответствует необходимым для получения гуманитарной визы критериям.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала ранее, что россияне, скрывающиеся от частичной мобилизации, могут не рассчитывать на помощь республики.
Политик подчеркнула, что «сидевшим на диване» с февраля 2022 года гражданам РФ следовало заранее сделать выбор, а не ждать, пока ситуация изменится кардинальным образом