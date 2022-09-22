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33 минуты назад

Чехия отказала россиянам в гуманитарных визах

Илья Родин

Прага не планирует выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые намереваются укрыться от объявленной в России мобилизации на территории Чехии, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Ян Липавский. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Чешское телевидение.

Чехия отказала россиянам в гуманитарных визах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Липавский пояснил, что стремление россиян сбежать от обязанностей, возложенных на них руководством их страны, не соответствует необходимым для получения гуманитарной визы критериям.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните рассказала ранее, что россияне, скрывающиеся от частичной мобилизации, могут не рассчитывать на помощь республики.

Политик подчеркнула, что «сидевшим на диване» с февраля 2022 года гражданам РФ следовало заранее сделать выбор, а не ждать, пока ситуация изменится кардинальным образом

В мире,Ингрида Шимоните,
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