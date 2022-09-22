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11 минут назад

Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным

Елена Прошина

Мировые лидеры должны «говорить» с президентом России Владимиром Путиным, чтобы «открыть двери мира». С таким призывом в интервью телеканалу A Haber выступил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает «РИА Новости».

Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он считает, что усилий ООН по прекращению российско-украинской войны до сих пор было недостаточно, организация «не смогла не только остановить кровопролитие, но и найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате него».

«Нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны. Этот процесс требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только моих», — сказал Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что все мировые лидеры «должны продвигать этот канал» и обсуждать с Путиным «необходимые вопросы, чтобы открыть эту дверь». Кроме того, по его мнению, то же они должны делать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уверен, что проявление «совершенно разных негативных подходов к Путину и Зеленскому не принесет ожидаемого результата», а наоборот приведет к еще большему количеству «смертей и разрушений».

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