Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с Путиным

Он считает, что усилий ООН по прекращению российско-украинской войны до сих пор было недостаточно, организация «не смогла не только остановить кровопролитие, но и найти решение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате него».

«Нет сомнений в том, что необходимо приложить больше усилий для прекращения войны. Этот процесс требует совместных усилий всех мировых лидеров, а не только моих», — сказал Эрдоган.

Глава Турции подчеркнул, что все мировые лидеры «должны продвигать этот канал» и обсуждать с Путиным «необходимые вопросы, чтобы открыть эту дверь». Кроме того, по его мнению, то же они должны делать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уверен, что проявление «совершенно разных негативных подходов к Путину и Зеленскому не принесет ожидаемого результата», а наоборот приведет к еще большему количеству «смертей и разрушений».