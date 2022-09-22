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3 часа назад

Пушилин объяснил обмен Медведчука

Деловая газета "Взгляд"

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук содействовал освобождению военнослужащих в 2014–2015 годы, поэтому включение его в последний обмен было неким долгом, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин объяснил обмен Медведчука
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014–2015 годы мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».

Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 55 военнослужащих ВС России, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

В мире,Денис Пушилин,Виктор Медведчук,Верховный суд,
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