Пушилин объяснил обмен Медведчука

«Мы знакомы с Виктором Медведчуком по переговорному процессу, но даже до начала минских переговоров он тоже уже принимал участие в том числе и в обмене пленных, поэтому здесь для нас было неким долгом, с учетом того, скольких ребят при его участии удалось освободить. А 2014–2015 годы мы все прекрасно помним, что условия были не лучше, а где-то даже хуже», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».