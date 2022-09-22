В США заявили о незавидном выборе для Вашингтона

По мере того, как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон остается с незавидным выбором дальнейших действий. О том, что ставится перед США, рассказал бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

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По его словам, Вашингтон может либо признать успешную операцию по «снижению российской мощи» на Украине и начать сворачивать свои силы, либо рисковать региональной войной с Россией, которая охватит все европейские страны.

Макгрегор также уточнил, что готовность президента России к переговорам с Киевом, а также стремление к уменьшению масштабов спецоперации на Украине всегда воспринимались Соединенными Штатами как проявление слабости. Было понятно, сообщил американский полковник, что главная цель России на Украине — устранение угрозы со стороны НАТО.