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46 минут назад

Макрон заверил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией

ТАСС

Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Бэ-эф-эм, которое он дал в самолете, возвращаясь с 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения. Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал он.

"Помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, мы одновременно поддерживаем контакт с Россией", - заявил он.

Французский лидер сообщил, что сегодня утром провел дискуссию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси параллельно с переговорами, которые тот ведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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