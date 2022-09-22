Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Бэ-эф-эм, которое он дал в самолете, возвращаясь с 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения. Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал он.
"Помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, мы одновременно поддерживаем контакт с Россией", - заявил он.
Французский лидер сообщил, что сегодня утром провел дискуссию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси параллельно с переговорами, которые тот ведет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.