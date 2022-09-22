Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией

"Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения. Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал он.