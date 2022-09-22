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46 минут назад

В США призвали Зеленского отказаться от Крыма

Елена Прошина

В США призвали президента Владимира Зеленского оставить преследование Крыма. Попытки Киева вернуть полуостров приведут к еще большей эскалации. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на издание The American Conservative.

Как пишет издание, недавний прорыв Украины под Харьковом породил оптимистичные прогнозы в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, однако спецоперация еще не окончена. Москва все еще сохраняет преимущество в численности. На фоне объявленной частичной мобилизации и угроз Владимира Путина использовать все имеющиеся средства, Киеву нелегко будет отвоевать даже Донбасс.

«Преследование Крыма было бы гораздо более сложной задачей, потенциальным прыжком в тотальный конфликт. Киеву пришлось бы набирать и обучать гораздо больше людей, чем необходимо для защиты от нападений русских. А для того, чтобы Украина преуспела, необходимо иметь в изобилии западное оружие. В то же время Москва вряд ли отступит спокойно», - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Крым имеет для России большое значение, потому что большинство россиян считают эту территорию своей.

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«Вашингтон заинтересован в том, чтобы помочь Киеву защититься от нападения России, но не заинтересован в том, чтобы предоставить Украине возможность рисковать региональной стабильностью и миром, исправляя прошлые исторические ошибки», - отмечается в материале.

Ранее американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут «сокрушительный удар» по российскому Черноморскому флоту и базам в Крыму в случае, если Россия применит ядерное оружие на Украине.

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