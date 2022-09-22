В США призвали Зеленского отказаться от Крыма

«Преследование Крыма было бы гораздо более сложной задачей, потенциальным прыжком в тотальный конфликт. Киеву пришлось бы набирать и обучать гораздо больше людей, чем необходимо для защиты от нападений русских. А для того, чтобы Украина преуспела, необходимо иметь в изобилии западное оружие. В то же время Москва вряд ли отступит спокойно», - говорится в статье.