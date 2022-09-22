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27 минут назад

Зеленский назвал пять пунктов украинской «формулы мира»

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, рассказал о пяти пунктах украинской «формулы мира», включающей наказания и гарантии безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

Зеленский заявил, что Украина и Европа хотят мира и в целом «мир хочет мира», а Россия - единственная страна, которую мир не устраивает.

«Я говорю от имени государства, которое вынуждено защищаться, но имеет формулу мира. Это формула, которая наказывает за преступления, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и подразумевает решительность», - рассказал украинский президент.

Он подчеркнул, что России не удастся «остановить ход истории», а «формула мира», представленная им, сработает и принесет мир не только Украине.

Первый пункт формулы - наказание - предусматривает санкции, отказ от торговли и разрыв отношений, а также создание трибунала.

Защита жизни подразумевает предоставление военной и финансовой помощи.

Говоря о восстановлении безопасности энергетики, Зеленский предложил ограничить цены на российские энергоресурсы.

Также он отметил, что у Киева есть предложения по гарантиям безопасности, цель которых - усовершенствовать архитектуру безопасности «для Украины, для Европы и для всего мира».

Зеленский обратился к Западу с просьбой

Ранее Зеленский заявлял, что США должны стать первой страной, которая подпишет договор о гарантиях безопасности для Украины. Он назвал разработанный Украиной документ «очень мощным» и включающим различные гарантии - «от санкционных до финансовых, от вооруженных до политических».

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