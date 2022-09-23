ВСУ обстреляли Горловку из «Градов»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:55 — н.п. Дзержинск — н.п. Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 20:25 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — сообщило представительство в своём Telegram.