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1 час назад

ВСУ обстреляли Горловку из «Градов»

RT на русскомиещё 9

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку из «Градов».

ВСУ обстреляли Горловку из «Градов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:55 — н.п. Дзержинск — н.п. Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 20:25 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — сообщило представительство в своём Telegram.

Ранее в ДНР сообщили, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по населённому пункту Енакиево.

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