Шольц ушел от ответа на вопрос об участии ФРГ в конфликте вокруг Украины

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Глава ФРГ не ответил ни на один заданный корреспондентом вопрос и просто прошел мимо.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия на территории Украины сражается с коллективным Западом. Он утверждает, что Киев под контролем западных стран наносит удары по жилому сектору, местам скопления людей и инфраструктуре.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что руководство ФРГ рассматривает возможность отправки Киеву дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2. Как говорится в публикации, Вашингтон активно подталкивал Берлин принять соответствующее решение. Государственный департамент США отправил МИД ФРГ послание, в котором отметил, что Белый дом одобрит новые поставки.