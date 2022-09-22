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58 минут назад

Шольц ушел от ответа на вопрос об участии ФРГ в конфликте вокруг Украины

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц проигнорировал вопрос «Известий» о принадлежности Берлина к какой-то стороне конфликта. С просьбой дать комментарий к нему обратился корреспондент «Известий» Николай Иванов, работающий в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, передает газета «Известия».

Шольц ушел от ответа на вопрос об участии ФРГ в конфликте вокруг Украины
Фото: ReutersReuters

Глава ФРГ не ответил ни на один заданный корреспондентом вопрос и просто прошел мимо.

Боррель высказался о возможности участия ЕС в конфликте на Украине

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия на территории Украины сражается с коллективным Западом. Он утверждает, что Киев под контролем западных стран наносит удары по жилому сектору, местам скопления людей и инфраструктуре.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что руководство ФРГ рассматривает возможность отправки Киеву дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2. Как говорится в публикации, Вашингтон активно подталкивал Берлин принять соответствующее решение. Государственный департамент США отправил МИД ФРГ послание, в котором отметил, что Белый дом одобрит новые поставки.

Затем министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Киеву две реактивные системы залпового огня MARS II и обучит украинских военнослужащих ими пользоваться.

В мире,Кристина Ламбрехт,Олаф Шольц,Николай Иванов,Сергей Шойгу,Генассамблея ООН,Госдеп США,ЕС,
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