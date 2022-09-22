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22 минуты назад

Глава МИД Китая заявил, что никто не лишит Россию важной роли, которую она играет в ООН

ТАССиещё 17

Никто не может лишить Россию той важной роли, которую страна играет в ООН, заявил в среду глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Я очень рад снова видеть вас, мой дорогой друг. Мы буквально только что встречались в Самарканде. Прежде всего хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - сказал Ван И.

Глава МИД КНР напомнил, что на встрече в Самарканде на полях саммита ШОС президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подняли тему двусторонних отношений и достигли понимания по многим вопросам.

Лавров пошутил про американские визы

Ван И подчеркнул готовность работать над реализацией решений последней встречи лидеров двух стран. По его словам, пандемия коронавируса еще не прошла, а на мировой арене при этом происходят глубокие изменения. В текущих обстоятельствах важную роль играет усиление координации и сотрудничества Пекина и Москвы, их совместное реагирование на общие вызовы, а также продвижение сторонами инициативы о глобальной безопасности в связи с тем, чтобы сделать мировой порядок более справедливым, добавил министр.

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