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5 минут назад

В Финляндии заявили, что не хотят быть транзитной страной для россиян

ТАССиещё 3

Финляндия не хочет быть транзитным государством для граждан России, в ближайшее время будут подготовлены новые меры, регулирующие въезд россиян в страну. Об этом в среду заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами", - приводит телекомпания "Юле" слова главы МИД.

Как отметил Хаависто, власти готовят "решение этого вопроса", в ближайшее время оно будет представлено на рассмотрение парламента. О каких конкретно шагах идет речь, дипломат не сообщил.

"Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ЕС", - добавил министр.

В августе финское внешнеполитическое ведомство объявило о визовых ограничениях, в частности о сокращении количества выдаваемых туристических виз для россиян с 1 сентября в 10 раз по сравнению с нынешним уровнем. В то же время президент республики Саули Ниинистё уточнил, что "Хельсинки не может на законных основаниях признать все ранее выданные россиянам шенгенские визы недействительными на территории страны", как это уже сделали страны Балтии и Польша.

В мире,Пекка Хаависто,ЕС,
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