FP: поддержка Украины со стороны Запада оказалась под угрозой

Ухудшение ситуации в европейских странах может привести к снижению уровня поддержки Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

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«По мере того как гнев против резкого роста счетов за электроэнергию растет, европейская солидарность ослабевает. Это плохо для Брюсселя и для продолжающейся европейской поддержки защиты Украины от российских захватчиков», — говорится в статье журнала.

Автор отмечает, что протесты в Чехии с призывом к большей нейтральности страны в украинском конфликте может привести к дальнейшему расколу в европейском обществе. Помимо этого, Венгрия сохраняет свой отказ от присоединения к санкциям против Москвы, а бизнесмены Италии объявили виновниками своего бедственного положения не Россию, а европейских чиновников.

На европейское единство в дальнейшем могут повлиять высокие цены, а также вопрос с возможностями европейских стран провести эту зиму при полном прекращении поставок российского газа.

«Если цены останутся действительно высокими, а рынок будет выглядеть очень напряженно этой зимой, то политическая напряженность возрастет. Если зима будет мягкой, без российского газа жить будет легче. Холодная зима, это будет зима недовольства» — цитирует журнал эксперта Бена Кэхилла, старшего научный сотрудника Центра стратегических и международных исследований.