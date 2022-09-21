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26 минут назад

Бывший генпрокурор Украины Пшонка подал иск в Верховный суд против Зеленского

ТАСС

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом в среду со ссылкой на материалы суда сообщило агентство Украинские новости.

Бывший генпрокурор Украины подал иск в суд против Зеленского
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

Отмечается, что иск был подан еще в 2021 году, а 18 октября это дело должны начать рассматривать в суде. Третьей стороной по делу называются СНБО и Служба безопасности Украины.

9 апреля 2021 года Зеленский подписал указ о введение санкций против 27 человек, в том числе Пшонки, экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, главы Крыма Сергея Аксенова и других. Санкции подразумевают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств и ряд других ограничений.

Пшонка занимал должность генерального прокурора Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года после госпереворота он вместе Януковичем был вынужден покинуть Украину.

В мире,Виктор Пшонка,Владимир Зеленский,Николай Азаров,Сергей Аксенов,СБУ,
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