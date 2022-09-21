Бывший генпрокурор Украины подал иск в суд против Зеленского

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка подал иск в Верховный суд страны против украинского президента Владимира Зеленского, он требует снять с него санкции, введенные решением лидера страны по предложению правительства и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом в среду со ссылкой на материалы суда сообщило агентство Украинские новости.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Отмечается, что иск был подан еще в 2021 году, а 18 октября это дело должны начать рассматривать в суде. Третьей стороной по делу называются СНБО и Служба безопасности Украины.

9 апреля 2021 года Зеленский подписал указ о введение санкций против 27 человек, в том числе Пшонки, экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, главы Крыма Сергея Аксенова и других. Санкции подразумевают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств и ряд других ограничений.