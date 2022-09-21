Джо Байден призвал к расширению Совбеза ООН

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Кроме того, американский лидер выступил и за расширение состава непостоянных членов организации.

— Соединенные Штаты поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совета (Безопасности ООН — прим. «ВМ»), — сказал Байден.

По словам главы Белого дома, организация должна «стать более инклюзивной» и таким образом подстроиться под требования современного мира, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет видеть свою страну в числе постоянных членов Совбеза ООН, а также попросил поддержать кандидатуру ФРГ.