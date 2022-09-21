Подоляк призвал Запад дать России "решительный ответ"

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал западные страны предоставить Киеву дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS и танки Abrams. Об этом он заявил телеканалу CNN в среду, реагируя на готовящиеся референдумы в Донбассе и проведение частичной мобилизации в России.

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

"Союзники Украины должны поставить ей больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 км, а также американские танки Abrams, - цитирует телеканал Подоляка.

Также он призвал страны Запада дать России "решительный ответ" в связи с началом "нового этапа войны".

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ.

Путин также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.