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51 минуту назад

Китай призвал армию готовиться к войне

Lenta.ru

Глава КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям. Его слова с выступления на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине приводит агентство «Синьхуа».

Китай призвал армию готовиться к войне
Фото: ТАССТАСС

Китайский лидер подчеркнул, за последние годы армия страны претерпела значительные изменения: теперь она имеет новую систему, структуру и военное обмундирование.

«Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», — заявил Си Цзиньпин.

Ранее США созвали встречу антикитайской группы «Партнеры в голубом Тихом океане» на фоне военной активности КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Мероприятие пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября перед саммитом тихоокеанских островов.

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Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

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