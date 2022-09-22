Названы примерные сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

«Если бы вы спросили меня в январе 2022 года, будет ли Украина государством-кандидатом в ЕС уже в июне — я бы сказала, что это очень, очень <...> Словом, просто невозможно. А потом это стало возможным! Поэтому я бы не хотела говорить, что это прямо невозможно — но это очень маловероятно», — сказала Матернова.