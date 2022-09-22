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1 час назад

Переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся раньше октября 2023 года

Газета.Ruиещё 2

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли смогут начаться раньше октября 2023 года. Об этом заявила заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕК Катарина Матернова. Ее слова приводит издание «Европейская правда».

Названы примерные сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В то же время более ранние сроки не являются полностью невозможными, отметила она.

«Если бы вы спросили меня в январе 2022 года, будет ли Украина государством-кандидатом в ЕС уже в июне — я бы сказала, что это очень, очень <...> Словом, просто невозможно. А потом это стало возможным! Поэтому я бы не хотела говорить, что это прямо невозможно — но это очень маловероятно», — сказала Матернова.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN заявила, что Евросоюз продолжит предоставлять Украине необходимую военную помощь. Она подчеркнула, что ЕС будет с Украиной «столько, сколько понадобится». По словам главы ЕК, Украина доказала, что способна обороняться при должном оснащении.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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