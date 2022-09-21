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1 час назад

Макрон выразил сожаление в связи решением РФ об объявлении частичной мобилизации

ТАССиещё 3

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что сожалеет о решении России объявить частичную мобилизацию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Макрон выразил сожаление из-за объявленной в России частичной мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Такое решение стало плохой новостью, - сказал Макрон, участвующий в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Это приведет к большей изоляции России".

По его словам, "необходимо, чтобы ядерные державы действовали ответственно".

Макрон считает, что, как показали его контакты на сессии ГА ООН, международное сообщество "заинтересовано в мире". "Эскалация конфликта, в том числе в области риторики, не отвечает ничьим интересам", - считает французский лидер.

В мире,Эмманюэль Макрон,Генассамблея ООН,ООН,
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