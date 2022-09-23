Глава ЛНР обратится к Путину по итогам референдума

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник по итогам референдума обратится к президенту России Владимиру Путину. Об этом он заявил в первый день голосовании о вхождении ЛНР в состав РФ в эфире телеканала «Россия-24».

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В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области началось голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов.

Голосование продлится до 27 сентября включительно. При это в интересах безопасности населения в первые четыре дня проголосовать можно будет на придомовых территориях и во время адресного обхода жителей. Голосование непосредственно на избирательных участках откроется 27 сентября. В ЛНР, Запорожье и Херсонской области оно пройдет с 08:00 до 16:00, а в ДНР — с 08:00 до 20:00.