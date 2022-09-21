В Грузии высказались о визовом режиме для россиян

Грузия не рассматривает введение визового режима для россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне объявления частичной мобилизации в России.

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«Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня», — заявил Кобахидзе журналистам.

Он также добавил, что правительство максимально заботится о государственной безопасности. Кобахидзе отметил, что в стране дважды прошла кампания, о том, что российские туристы представляют угрозу безопасности — заявления были безосновательными и имели политические цели.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. резервистов.