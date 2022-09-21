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56 минут назад

В Грузии сделали заявление о визовом режиме для россиян

Никита Бородкин

Грузия не рассматривает введение визового режима для россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на фоне объявления частичной мобилизации в России.

В Грузии высказались о визовом режиме для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня», — заявил Кобахидзе журналистам.

Он также добавил, что правительство максимально заботится о государственной безопасности. Кобахидзе отметил, что в стране дважды прошла кампания, о том, что российские туристы представляют угрозу безопасности — заявления были безосновательными и имели политические цели.

Страна ЕС отказалась выдавать визы избегающим мобилизации россиянам

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. резервистов.

Ранее в МИД Латвии заявили, что страна не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые пытаются избежать частичной мобилизации.

В мире,Ираклий Кобахидзе,Сергей Шойгу,Владимир Путин,ЕС,
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