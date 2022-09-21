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16 минут назад

Принц Саудовской Аравии принял спецпредставителя Зеленского

Lenta.ru

Наследный принц, заместитель премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд принял в Королевской канцелярии во дворце ас-Салям в Джидде советника и специального представителя президента Украины Рустема Умерова. Об этом сообщает Агентство печати Саудовской Аравии.

Принц Саудовской Аравии принял спецпредставителя Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Принц подтвердил поддержку Королевством «всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса на Украине». По его словам, государство продолжит свои усилия «по смягчению гуманитарных последствий» кризиса.

Умеров в свою очередь передал приветствия украинского президента Владимира Зеленского Служителю Двух Святынь королю Салману ибн Абдель Азизу Аль Сауду, а также выразил признательность Украины за гуманитарные усилия, предпринимаемые Королевством.

В августе Центр гуманитарной помощи саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выделил 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам в Польше.

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