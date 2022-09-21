Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевич.

Он также добавил, что Латвия не собирается изменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.