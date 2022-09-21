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46 минут назад

Латвия не будет выдавать визы избегающим мобилизации россиянам

Никита Бородкин

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, которые избегают частичной мобилизации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевич.

Он также добавил, что Латвия не собирается изменять введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

Кого могут мобилизовать в первую очередь

Напомним, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша перестали пускать на свою территорию россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России. Как отмечал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

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