Зеленский обратился к США по вопросу гарантий безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США стать лидерами в оказании поддержки его стране, в частности подписать гарантии безопасности. Об этом сообщил американский журнал Newsweek.
«Я считаю очень важным, чтобы США стали первой страной, подписавшей гарантии безопасности с украинской стороной. Когда США дают Украине артиллерию, то и другие страны нас поддерживают и тоже ее предоставляют», — цитирует Зеленского Newsweek.
Президент Украины продолжил, что если США первыми признают Россию страной-террористом, то страны Европы последуют их примеру.
Также Зеленский в разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном призвал мировых лидеров, придерживающихся нейтралитета в конфликте на Украине, скорее принять какую-либо сторону.
«Нельзя балансировать между добром и злом, светом и тьмой. Вы должны выбрать сторону. Каждый субъект, каждое состояние открыто, свободно. Так что они могут выбрать сторону, но не могут быть посередине»
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Запад понял, что Зеленского ждет поражение, передавали «Дни.ру». Телеканал 360 сообщал о неготовности Зеленского вести переговоры с Россией. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.