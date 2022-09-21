Из Тегерана вылетел борт с россиянами, которые застряли в Иране

Борт с гражданами России, которые застряли в Иране, вылетел в Венесуэлу. Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар", - написала Догузова.
В своем сообщении руководитель Ростуризма поблагодарила МИД, российских туроператоров и авиакомпанию Conviasa за командную работу.
В ночь с 19 на 20 сентября стало известно, что порядка 100 россиян не могут вылететь из Тегерана из-за поломки самолета венесуэльской авиакомпании Conviasa. Им оперативно оформили временное разрешение на въезд в Иран и разместили в отелях.