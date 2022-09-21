Боливия предложила на Генассамблее ООН провозгласить мир во всем мире

Боливия предлагает Организации Объединенных Наций стать местом для заключения исторического соглашения о мире во всем мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Луиса Арсе, который выступил на генассамблее ООН.

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Он предложил провозгласить Землю зоной мира. Ла-Пас выражает обеспокоенность числом вооруженных конфликтов в мире, которые обрушиваются на всё человечество. Отмечается, что многие из войн провоцируют транснациональные военные корпорации, а также рвение установить политический и экономический мировой порядок в интересах капитализма.

Арсе отметил, что в результате ставится под угрозу жизнь человечества и всей планеты. Глава государства считает, что необходимо создать новый мировой порядок, основанный на многополярности, который бы стал благоприятным для всех государств. Многополярность при этом называется единственным механизмом, гарантирующим уважения между странами вне зависимости от их экономической или военной силы.