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13 минут назад

Макрон планирует в ближайшие дни провести переговоры с Путиным

Елена Прошина

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшее время собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Макрон планирует в ближайшие дни провести переговоры с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу», – сказал Макрон.

Он уточнил, что ранее обсуждал вопрос об атомной безопасности с Путиным, а также добавил, что этот же вопрос обсуждали главы МИД России и Франции. Макрон заявил, что собирается провести по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«По итогам этой беседы мы будем общаться с Путиным в ближайшие дни», – заявил французский лидер.

Ранее Эмманюэль Макрон назвал готовящиеся референдумы о присоединении освобожденных территорий к России цинизмом и провокацией.

В мире,Рафаэль Гросси,Эмманюэль Макрон,Владимир Путин,МИД России,МАГАТЭ,
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