Макрон планирует в ближайшие дни провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшее время собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным . Об этом пишет ТАСС.

«Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу», – сказал Макрон.

Он уточнил, что ранее обсуждал вопрос об атомной безопасности с Путиным, а также добавил, что этот же вопрос обсуждали главы МИД России и Франции. Макрон заявил, что собирается провести по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.