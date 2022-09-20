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32 минуты назад

В Сербии заявили о соответствии Уставу ООН референдумов о присоединении к РФ

Lenta.ru

Сербский политик и эксперт, основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель в разговоре с ТАСС назвал референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России полностью соответствующими Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

В Сербии заявили о соответствии Уставу ООН референдумов о присоединении к РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Проведение референдума находится в полном соответствии с Уставом Объединенных Наций. Российский народ в этих странах находился под угрозой уничтожения со стороны неонацистского режима в Киеве. И он имеет неприкосновенное право на самоопределение, отделение и присоединение к своей Родине», — заявил политик.

Ранее советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Вашингтон никогда не признает результаты референдумов о вхождении в состав России в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Он также добавил, что это является вызовом международному праву.

В мире,Джейк Салливан,Воислав Шешель,Джозеф Байден,ООН,
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