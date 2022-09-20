В США назвали оскорбительными готовящиеся на Украине референдумы

«Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки», — заключил Салливан.