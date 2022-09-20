В США назвали оскорбительными готовящиеся на Украине референдумы

В США назвали оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещали работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, референдумы, которые организует российская сторона, «являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности». Салливан рассказал, что американский лидер Джо Байден во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН «решительно осудит несправедливую войну России на Украине и обратится к миру с призывом продолжать противостоять неприкрытой агрессии».
Помощник президента также отметил, что США и союзники ужесточат санкции в случае присоединения к России новых территорий.
«Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки и над предоставлением Украине исторической поддержки», — заключил Салливан.