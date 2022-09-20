Председатель Генассамблеи ООН произнес на открытии речь на русском языке

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН венгерский дипломат Чаба Кереши на открытии недели высокого уровня Генассамблеи на русском языке произнес речь о ситуации в мире и мировой экономике.
«Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», – сказал Кереши по-русски.
Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев рост цен на продовольствие и энергию привел к обнищанию 70 млн человек, передает ТАСС.
«Более 300 млн человек срочно нуждаются в гуманитарной помощи и защите – на 10% больше, чем в январе этого года. Глобальный голод достиг тревожных масштабов из-за изменений климата, коронавируса и конфликтов», – сказал дипломат.
Ранее на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, чтобы достичь прекращение огня.