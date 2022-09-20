Председатель Генассамблеи ООН произнес на открытии речь на русском языке

«Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», – сказал Кереши по-русски.