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16 минут назад

Председатель Генассамблеи ООН заговорил по-русски

Деловая газета "Взгляд"

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН венгерский дипломат Чаба Кереши на открытии недели высокого уровня Генассамблеи на русском языке произнес речь о ситуации в мире и мировой экономике.

Председатель Генассамблеи ООН произнес на открытии речь на русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Инфляция тем временем находится на самом высоком за 40 лет уровне. Четверть всего населения Земли проживает в районах, охваченных конфликтами, боевыми действиями и политической нестабильностью. Редко, когда насилие по всему миру бывало столь жестоким», – сказал Кереши по-русски.

Он подчеркнул, что за последние шесть месяцев рост цен на продовольствие и энергию привел к обнищанию 70 млн человек, передает ТАСС.

«Более 300 млн человек срочно нуждаются в гуманитарной помощи и защите – на 10% больше, чем в январе этого года. Глобальный голод достиг тревожных масштабов из-за изменений климата, коронавируса и конфликтов», – сказал дипломат.

Ранее на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Россия и Украина должны проявить готовность к переговорам, чтобы достичь прекращение огня.

В мире,Карл Нехаммер,Генассамблея ООН,
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