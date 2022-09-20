В США хотят начать конфисковывать активы России в пользу Украины

Министерство юстиции США просит американских законодателей разрешить конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом говорится в распространенном во вторник тексте вступительного слова Эндрю Адамса - руководителя рабочей группы Минюста по выявлению и аресту российских активов, полученных, по мнению американских властей, незаконным путем или подпадающих под те рестрикции Вашингтона, которые введены в отношении Москвы под предлогом обстановки вокруг Украины. Он выступает на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США.

Речь идет об инициативе, которая "разрешит передачу Украине доходов, полученных от конфискованного имущества" российских бизнесменов, "для возмещения вреда, причиненного российской агрессией", утверждал Адамс. По его версии, такая возможность "расширит ресурсы и средства Минюста" в деле "использования конфискованных средств для возмещения ущерба, нанесенного Украине". Как пояснил руководитель группы, предоставление такого рода полномочий требует внесения поправок в многочисленные законодательные акты США, регулирующие использование конфискованных средств.

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Адамс рассказал, что его группа, в частности, занимается расследованием случаев нарушений законов США об экспортном контроле, связанных с Россией, а также "выявлением закупочных сетей и посредников, которые стремятся помочь российским конечным пользователям в их попытках обойти законы США об экспортном контроле". Она также занимается расследованиями в отношении "физических и юридических лиц, которые содействуют или проводят сделки, направленные на обход санкций" США, введенных против России, а также потенциальных случаев отмывания денег российскими бизнесменами.

Как заявил ранее в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Он отметил, что в сложившихся реалиях двусторонних отношений любые активы, так или иначе связанные с Россией, включая дипломатическую собственность, находятся в зоне повышенного риска.