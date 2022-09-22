Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что России "никто не угрожает". Соответствующее заявление она сделала в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает РИА "Новости".

Фото: Reuters Reuters

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", - сказала глава британского правительства, указав, что "России никто не угрожает".

Она также сообщила, что новые вооружения из Соединенного Королевства, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, прибывают на Украину. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.