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1 час назад

Трасс заявила, что России "никто не угрожает"

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что России "никто не угрожает". Соответствующее заявление она сделала в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, передает РИА "Новости".

Трасс заявила, что России "никто не угрожает"
Фото: ReutersReuters

"Я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную помощь Украине", - сказала глава британского правительства, указав, что "России никто не угрожает".

Она также сообщила, что новые вооружения из Соединенного Королевства, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, прибывают на Украину. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Генассамблея ООН,
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