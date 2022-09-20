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58 минут назад

Глава ЛНР подписал закон о референдуме по присоединению к РФ

Алиса Селезнёва

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации». Текст документа опубликован на официальном сайте главы республики.

Названа дата проведения референдума в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе подчеркивается, что участие в референдуме является свободным и добровольным и «никто не вправе оказывать воздействие на участника с целью принудить или препятствовать его свободному волеизъявлению».

Также в 17 статье закона указывается, что «настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования».

«Решение, принятое на референдуме, вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и действует на всей территории Луганской Народной Республики», - говорится в документе.

Референдум за вхождение ЛНР в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во вторник, 20 сентября.

«Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября», — цитирует Мирошниченко РИА Новости.

Согласно результатам опроса исследовательской компании ИНСОМАР, большая часть жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик готовы принять участие в референдуме по вхождению в состав Российской Федерации.

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо также заявил о решении властей региона провести референдум по вхождению в состав России. Он выразил уверенность в том, что это позволит обезопасить местных жителей. Сальдо также сообщил о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путина по данному вопросу после референдума.

В мире,Леонид Пасечник,Денис Мирошниченко,Владимир Путин,
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