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1 час назад

Названа дата проведения референдума в ЛНР

Вечерняя Москваиещё 18

Референдум за вхождение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во вторник, 20 сентября.

Названа дата проведения референдума в ЛНР
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

— Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября, — цитирует Мирошниченко РИА Новости.

До этого сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о провидении референдума за вхождение региона в состав России. Глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что российское руководство примет итоги мероприятия и позволит региону войти в состав стране.

Депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России состоится осенью. По его словам, Пасечник обязан отреагировать на просьбы местных жителей как можно скорее.

В мире,Денис Мирошниченко,Виктор Водолацкий,Госдума,
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