Названа дата проведения референдума в ЛНР

Референдум за вхождение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России пройдет с 23 по 27 сентября текущего года. Об этом сообщил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко во вторник, 20 сентября.

Фото: Пресс-служба Совфеда Пресс-служба Совфеда

— Референдум по вопросу о вхождении в Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации состоится с 23 по 27 сентября, — цитирует Мирошниченко РИА Новости.

До этого сообщалось, что администрация Херсонской области приняла решение о провидении референдума за вхождение региона в состав России. Глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо выразил уверенность в том, что российское руководство примет итоги мероприятия и позволит региону войти в состав стране.