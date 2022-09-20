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1 час назад

Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО

Lenta.ru

Президент Молдавии Майя Санду приехала с рабочим визитом в Нью-Йорк, где планирует встретиться с генеральными секретарями ООН и НАТО Антониу Гутеррешем и Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба администрации главы молдавской республики. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО
Фото: Justin Lane / Getty ImagesJustin Lane / Getty Images

«Президент Молдавии Майя Санду начинает двухдневный визит в Нью-Йорк, США, где она находится в связи с работой 77-й ГенеГенеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем», — заявлено в сообщении администрации президента.

Также в США лидер Молдавии намерена встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в Молдавии прошла массовая акция протеста сторонников оппозиции против действующей власти. Тысячи человек стояли перед зданием администрации президента Молдавии, выкрикивая лозунги: «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

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