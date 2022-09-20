Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО

Президент Молдавии Майя Санду приехала с рабочим визитом в Нью-Йорк, где планирует встретиться с генеральными секретарями ООН и НАТО Антониу Гутеррешем и Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба администрации главы молдавской республики. Об этом пишет РИА Новости.