В Казахстане прокомментировали задержания российских грузовиков с товарами из ЕС

«Я не в курсе такой ситуации. Возможно, связано с санкциями, которые сейчас применяются в отношении России. Здесь нужно учитывать важный момент. Автоперевозчики — не производители товаров, и претензии вряд ли касаются автоперевозчиков, если какие-то конкретные претензии есть, то они возможны к каким-то конкретным товарам», — пояснил депутат.