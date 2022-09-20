Лукашенко: Белоруссия не допустит удара в спину российским войскам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакого удара в спину союзническим российским войскам через республику быть не должно и не будет.
"И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - подчеркнул белорусский лидер на встрече с государственным секретарем Совета безопасности республики Александром Вольфовичем во вторник, его слова приводит агентство БелТА.
По словам президента, ранее он поручал силовым структурам с учетом опыта со времен начала специальной военной операции России на Украине проработать на практике действия на границе с Украиной.